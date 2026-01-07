|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 26м
|
Общее время в путиот 5ч 14м
|Выбрать
|
Станция пересадки
PERMВыбрать
|
Время пересадкиот 7ч 39м
|
Общее время в путиот 17ч 31м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BALEZINOВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 20м
|
Общее время в путиот 1дн 2ч 43м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 9ч 1м
|
Общее время в путиот 17ч 52м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BOGDANOVICHВыбрать
|
Время пересадкиот 16ч 49м
|
Общее время в путиот 10ч 4м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KAMIESHLOVВыбрать
|
Время пересадкиот 15ч 24м
|
Общее время в путиот 11ч 29м
|Выбрать