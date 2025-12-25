|Станция пересадки
TYUMEN
Время пересадкиот 3ч 50м
Общее время в путиот 1дн 8ч 59м
PERM
Время пересадкиот 1ч 4м
Общее время в путиот 1дн 20ч 48м
NOVOSIBIRSK
Время пересадкиот 1ч
Общее время в путиот 1дн 7ч 48м
UYAR
Время пересадкиот 2ч 3м
Общее время в путиот 1дн 14ч 3м
OMSK
Время пересадкиот 3ч 45м
Общее время в путиот 1дн 9ч 14м
MOSCOW
Время пересадкиот 2ч 5м
Общее время в путиот 3дн 11ч 9м
TATARSKAYA
Время пересадкиот 3ч 1м
Общее время в путиот 1дн 9ч 13м
ZAOZERNAYA
Время пересадкиот 1ч 7м
Общее время в путиот 1дн 15ч 14м
BALEZINO
Время пересадкиот 1ч 4м
Общее время в путиот 2дн 4ч 20м
INGASHSKAYA
Время пересадкиот 1ч 20м
Общее время в путиот 1дн 20ч 9м
ILANSKAYA
Время пересадкиот 2ч 53м
Общее время в путиот 1дн 18ч 35м
GLAZOV
Время пересадкиот 3ч 17м
Общее время в путиот 2дн 6ч 10м
KIROV
Время пересадкиот 1ч 24м
Общее время в путиот 2дн 11ч 51м
KANSK-ENISEYSIY
Время пересадкиот 3ч 58м
Общее время в путиот 1дн 17ч 32м
RESHOTIE
Время пересадкиот 2ч 31м
Общее время в путиот 1дн 21ч 30м
