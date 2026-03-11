Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Красноярск - Пенза

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 9м
Общее время в пути
от 2дн 21ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 3м
Общее время в пути
от 2дн 10ч 17м		 Выбрать
Станция пересадки
BARABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 15м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 31м		 Выбрать
Станция пересадки
OMSK
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 15м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 41м		 Выбрать
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 3ч
Общее время в пути
от 2дн 11ч 56м		 Выбрать
Станция пересадки
TATARSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 53м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 4м		 Выбрать
Станция пересадки
SAMARA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 48м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
YURGA
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 43м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 14м		 Выбрать
Станция пересадки
KALACHINSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 54м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
SIEZRAN
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 50м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 38м		 Выбрать
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 28м
Общее время в пути
от 2дн 10ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
TYUMEN
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 50м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 35м		 Выбрать
Станция пересадки
CHANIE
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 18м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
BOLOTNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 38м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 47м		 Выбрать
Станция пересадки
KINEL
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 7м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
BOGDANOVICH
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 45м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 58м		 Выбрать
Станция пересадки
ISHIM
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 12м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 13м		 Выбрать
Станция пересадки
NAZIEVAEVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 23м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 2м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOKUIBYSHEVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 54м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 34м		 Выбрать
Станция пересадки
KARGAT
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 2м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 25м		 Выбрать
Станция пересадки
CHULIEMSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 4м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
HOSTA
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 7м
Общее время в пути
от 5дн 12ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
LOOE
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 1м
Общее время в пути
от 5дн 11ч 2м		 Выбрать
Станция пересадки
LAZAREVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 58м
Общее время в пути
от 5дн 9ч 8м		 Выбрать
Станция пересадки
SOCHI
Выбрать
Время пересадки
от 9ч
Общее время в пути
от 5дн 12ч		 Выбрать
Станция пересадки
TUAPSE
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 2м
Общее время в пути
от 5дн 7ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
ADLER
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 40м
Общее время в пути
от 5дн 13ч 18м		 Выбрать
Станция пересадки
UFA
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 1м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
POHVISTNEVO
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 4м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOOTRADNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 12м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 16м		 Выбрать
Станция пересадки
BUGURUSLAN
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 6м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 22м		 Выбрать
Станция пересадки
PRIYUTOVO
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 57м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 31м		 Выбрать
Станция пересадки
SHAFRANOVO
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 56м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 32м		 Выбрать
Станция пересадки
RAEVKA
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 57м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 31м		 Выбрать
Станция пересадки
ABDULINO
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 59м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
AKSAKOVO
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 59м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
ASHA
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 45м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
REVDA
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 53м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 50м		 Выбрать
Станция пересадки
DRUZHININO
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 22м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
CHELYABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 29м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
BERDYAUSH
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 51м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 37м		 Выбрать
Станция пересадки
UST-KATAV
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 51м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 37м		 Выбрать
Станция пересадки
SHCHUCHE
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 5м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 23м		 Выбрать
Станция пересадки
SHUMIHA
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 4м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
PETROPAVLOVSK
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 48м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
MISHKINO
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 7м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
YURGAMIESH
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 10м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 18м		 Выбрать
Станция пересадки
VARGASHI
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 20м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 8м		 Выбрать
Станция пересадки
LEBYAZHYA-SIBIRSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 19м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 9м		 Выбрать
Станция пересадки
MAKUSHINO
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 14м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 14м		 Выбрать
Станция пересадки
PETUHOVO
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 27м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
MIASS
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 42м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 46м		 Выбрать
Станция пересадки
ZLATOUST
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 45м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
SULEYA
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 51м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 37м		 Выбрать
Станция пересадки
VYAZOVAYA
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 51м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 37м		 Выбрать
Станция пересадки
KROPACHEVO
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 6м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 22м		 Выбрать
Станция пересадки
KURGAN
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 34м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 54м		 Выбрать
Станция пересадки
UBINSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 4м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
ISILKUL
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 13м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 15м		 Выбрать
Станция пересадки
NIZHNY NOVGOROD
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 23м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
ZELENY DOL
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 49м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 54м		 Выбрать
Станция пересадки
VYATSKIYE POLYANA
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 6м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 37м		 Выбрать
Станция пересадки
AGRYZ
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 39м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 4м		 Выбрать
Станция пересадки
YANAUL
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 56м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 47м		 Выбрать
Станция пересадки
SARAPUL
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 35м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 8м		 Выбрать
Станция пересадки
CHERNUSHKA
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 2м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 41м		 Выбрать
Станция пересадки
KRASNOUFIMSK
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 19м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
KAZAN
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 16м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
CANAS
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 11м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 32м		 Выбрать
Станция пересадки
TIHORETSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 30м
Общее время в пути
от 4дн 14ч 55м		 Выбрать
Станция пересадки
KRASNODAR
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 38м
Общее время в пути
от 4дн 23ч 45м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
hotels-info.com
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Как железнодорожники ремонтируют пути за одну ночь Как железнодорожники ремонтируют пути за одну ночь
Вокзальные фитнес-зоны: размялись перед долгой дорогой Вокзальные фитнес-зоны: размялись перед долгой дорогой
Вагоны для перевозки спортивного инвентаря: лыжи, сноуборды, велосипеды Вагоны для перевозки спортивного инвентаря: лыжи, сноуборды, велосипеды
Поезда с пониженным уровнем шума: тишина даже на высокой скорости Поезда с пониженным уровнем шума: тишина даже на высокой скорости
Умные турникеты сканируют билет за 0,3 секунды: как это работает и что это меняет Умные турникеты сканируют билет за 0,3 секунды: как это работает и что это меняет
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru