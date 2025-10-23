Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки КУРГАН - МАГНИТОГОРСК ПАСС

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
CHELYABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 5м
Общее время в пути
от 10ч		 Выбрать
Станция пересадки
KOTELNIKOVO
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 35м
Общее время в пути
от 3дн 11ч 30м		 Выбрать
Станция пересадки
SAMARA
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 52м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 13м		 Выбрать
Станция пересадки
POHVISTNEVO
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 34м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 31м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOOTRADNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 48м
Общее время в пути
от 1дн 11ч 17м		 Выбрать
Станция пересадки
BUGURUSLAN
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 20м
Общее время в пути
от 1дн 8ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
ABDULINO
Выбрать
Время пересадки
от 22ч 24м
Общее время в пути
от 1дн 5ч 41м		 Выбрать
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 15м
Общее время в пути
от 16ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
KAMENSK-URALSKIY
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 25м
Общее время в пути
от 13ч 38м		 Выбрать
Станция пересадки
PROLETARSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 6м
Общее время в пути
от 3дн 17ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
KUBERLE
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 26м
Общее время в пути
от 3дн 15ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
SALSK
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 50м
Общее время в пути
от 3дн 19ч 15м		 Выбрать
Станция пересадки
EYA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 46м
Общее время в пути
от 3дн 23ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
PESCHANOKOPSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 18м
Общее время в пути
от 3дн 21ч 47м		 Выбрать
Станция пересадки
REMONTNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 1м
Общее время в пути
от 3дн 13ч 4м		 Выбрать
Станция пересадки
ZIMOVNIKI
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 36м
Общее время в пути
от 3дн 14ч 29м		 Выбрать
