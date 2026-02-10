|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
Станция пересадки
VORONEZ
Время пересадкиот 1ч 1м
Общее время в путиот 2дн 13ч 12м
Станция пересадки
GRYAZI
Время пересадкиот 2ч 32м
Общее время в путиот 2дн 11ч 41м
Станция пересадки
MICHURINSK
Время пересадкиот 4ч 12м
Общее время в путиот 2дн 10ч 1м
Станция пересадки
SAMARA
Время пересадкиот 14ч 13м
Общее время в путиот 2дн 16ч 14м
Станция пересадки
SALSK
Время пересадкиот 7ч 25м
Общее время в путиот 2дн 12ч 44м
Станция пересадки
ARMAVIR
Время пересадкиот 12ч 48м
Общее время в путиот 2дн 16ч 9м
Станция пересадки
USMAN
Время пересадкиот 8ч 54м
Общее время в путиот 2дн 20ч 36м
Станция пересадки
VOLGOGRAD
Время пересадкиот 14ч 5м
Общее время в путиот 2дн 12ч 52м
Станция пересадки
PETROV VAL
Время пересадкиот 14ч 3м
Общее время в путиот 2дн 12ч 48м
Станция пересадки
SAREPTA
Время пересадкиот 13ч 32м
Общее время в путиот 2дн 13ч 39м
Станция пересадки
KOTELNIKOVO
Время пересадкиот 13ч 27м
Общее время в путиот 2дн 13ч 50м
Станция пересадки
NOVOOTRADNAYA
Время пересадкиот 13ч 28м
Общее время в путиот 2дн 16ч 59м
Станция пересадки
BUGURUSLAN
Время пересадкиот 13ч 38м
Общее время в путиот 2дн 16ч 49м
Станция пересадки
RAEVKA
Время пересадкиот 13ч 39м
Общее время в путиот 2дн 16ч 48м
Станция пересадки
ABDULINO
Время пересадкиот 13ч 44м
Общее время в путиот 2дн 16ч 43м
