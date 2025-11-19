Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки КУРГАН - КАНСК-ЕНИСЕЙСКИЙ

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Время пересадки
от 1ч 3м
Общее время в пути
от 1дн 11ч 7м		 Выбрать
Станция пересадки
YURGA
Время пересадки
от 8ч 51м
Общее время в пути
от 1дн 12ч 30м		 Выбрать
Станция пересадки
BARABINSK
Время пересадки
от 9ч 19м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
OMSK
Время пересадки
от 9ч 49м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 46м		 Выбрать
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOE
Время пересадки
от 8ч 51м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 47м		 Выбрать
Станция пересадки
MOSCOW
Время пересадки
от 2ч 52м
Общее время в пути
от 4дн 13ч 15м		 Выбрать
Станция пересадки
EKATERINBURG
Время пересадки
от 10ч 2м
Общее время в пути
от 1дн 17ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
CHELYABINSK
Время пересадки
от 6ч 27м
Общее время в пути
от 1дн 19ч 32м		 Выбрать
Станция пересадки
MIASS
Время пересадки
от 1ч 33м
Общее время в пути
от 2дн 27м		 Выбрать
Станция пересадки
TATARSKAYA
Время пересадки
от 8ч 57м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
SENNAYA
Время пересадки
от 1ч 40м
Общее время в пути
от 4дн 44м		 Выбрать
Станция пересадки
VOZROZHDENIE
Время пересадки
от 4ч 43м
Общее время в пути
от 3дн 21ч 33м		 Выбрать
Станция пересадки
SAMARA
Время пересадки
от 5ч 38м
Общее время в пути
от 3дн 10ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
KINEL
Время пересадки
от 7ч 8м
Общее время в пути
от 3дн 9ч 37м		 Выбрать
Станция пересадки
POHVISTNEVO
Время пересадки
от 10ч 13м
Общее время в пути
от 3дн 6ч 35м		 Выбрать
