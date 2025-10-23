|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 5м
|
Общее время в путиот 1дн 5ч 1м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OMSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 33м
|
Общее время в путиот 1дн 22ч 17м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TATARSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 36м
|
Общее время в путиот 2дн 2ч 50м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NOVOSIBIRSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 41м
|
Общее время в путиот 2дн 14ч 13м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BARABINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 18м
|
Общее время в путиот 2дн 6ч 45м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOEВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 33м
|
Общее время в путиот 2дн 4ч 33м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KRASNOYARSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 15м
|
Общее время в путиот 3дн 18ч 51м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ANZHERSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 53м
|
Общее время в путиот 3дн 46м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YURGAВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 56м
|
Общее время в путиот 2дн 20ч 6м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TAYGAВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 47м
|
Общее время в путиот 2дн 22ч 23м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SIEZRANВыбрать
|
Время пересадкиот 10ч 18м
|
Общее время в путиот 1дн 14ч 44м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MARIINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 45м
|
Общее время в путиот 3дн 4ч 33м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SAMARAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 40м
|
Общее время в путиот 1дн 11ч 56м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ACHINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 1м
|
Общее время в путиот 3дн 12ч 17м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BOGOTOLВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 53м
|
Общее время в путиот 3дн 10ч 10м
|Выбрать