Станции пересадки КУРГАН - Санкт-Петербург

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
VORONEZ
Время пересадки
от 9ч 25м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 37м
Станция пересадки
BELGOROD
Время пересадки
от 4ч 47м
Общее время в пути
от 2дн 22ч 31м
Станция пересадки
RZHAVA
Время пересадки
от 7ч 12м
Общее время в пути
от 2дн 20ч 3м
Станция пересадки
GRYAZI
Время пересадки
от 1ч 38м
Общее время в пути
от 2дн 6ч 41м
Станция пересадки
MICHURINSK
Время пересадки
от 2ч 23м
Общее время в пути
от 2дн 3ч 24м
Станция пересадки
SAMARA
Время пересадки
от 1ч 18м
Общее время в пути
от 1дн 20ч 28м
Станция пересадки
SIEZRAN
Время пересадки
от 3ч 27м
Общее время в пути
от 1дн 23ч
Станция пересадки
PROHOROVKA
Время пересадки
от 6ч 27м
Общее время в пути
от 2дн 20ч 48м
Станция пересадки
USMAN
Время пересадки
от 12ч 32м
Общее время в пути
от 2дн 17ч
Станция пересадки
EKATERINBURG
Время пересадки
от 11ч 51м
Общее время в пути
от 1дн 17ч 22м
Станция пересадки
CHELYABINSK
Время пересадки
от 7ч
Общее время в пути
от 1дн 22ч 10м
Станция пересадки
BARABINSK
Время пересадки
от 5ч 48м
Общее время в пути
от 2дн 20ч 10м
Станция пересадки
OMSK
Время пересадки
от 14ч 58м
Общее время в пути
от 2дн 11ч
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOE
Время пересадки
от 8ч 2м
Общее время в пути
от 2дн 17ч 56м
Станция пересадки
TATARSKAYA
Время пересадки
от 9ч 47м
Общее время в пути
от 2дн 16ч 11м
Станция пересадки
KAVKAZSKAYA
Время пересадки
от 9ч 18м
Общее время в пути
от 3дн 18ч 56м
Станция пересадки
MINERALNIYE VODI
Время пересадки
от 1ч 13м
Общее время в пути
от 4дн 3ч 10м
Станция пересадки
NEVINNOMYSSK
Время пересадки
от 4ч 1м
Общее время в пути
от 4дн 19м
Станция пересадки
ARMAVIR
Время пересадки
от 6ч 12м
Общее время в пути
от 3дн 21ч 47м
Станция пересадки
KIRSANOV
Время пересадки
от 4ч 18м
Общее время в пути
от 2дн 7ч 57м
Станция пересадки
NIKIFOROVKA
Время пересадки
от 4ч 5м
Общее время в пути
от 2дн 8ч 10м
Станция пересадки
TAMBOV
Время пересадки
от 4ч 34м
Общее время в пути
от 2дн 7ч 41м
Станция пересадки
RTISHCHEVO
Время пересадки
от 4ч 47м
Общее время в пути
от 2дн 7ч 28м
Станция пересадки
UMET
Время пересадки
от 4ч 16м
Общее время в пути
от 2дн 7ч 59м
Станция пересадки
TAMALA
Время пересадки
от 4ч 14м
Общее время в пути
от 2дн 8ч 1м
Станция пересадки
SARATOV
Время пересадки
от 1ч 37м
Общее время в пути
от 2дн 9ч 29м
Станция пересадки
VOLGOGRAD
Время пересадки
от 8ч 48м
Общее время в пути
от 3дн 2ч 27м
Станция пересадки
PENZA
Время пересадки
от 4ч 37м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 30м
Станция пересадки
KUZNETSK
Время пересадки
от 4ч 7м
Общее время в пути
от 2дн 3ч
Станция пересадки
UFA
Время пересадки
от 20ч 41м
Общее время в пути
от 2дн 16ч 7м
Станция пересадки
KALACHINSKAYA
Время пересадки
от 14ч 23м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 33м
Станция пересадки
KISLOVODSK
Время пересадки
от 1ч 12м
Общее время в пути
от 4дн 7ч 47м
Станция пересадки
PYATIGORSK
Время пересадки
от 3ч 8м
Общее время в пути
от 4дн 5ч 51м
Станция пересадки
ESSENTUKI
Время пересадки
от 2ч 21м
Общее время в пути
от 4дн 6ч 38м
Станция пересадки
SALSK
Время пересадки
от 17ч 34м
Общее время в пути
от 3дн 17ч 16м
