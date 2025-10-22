Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки КУЗНЕЦК - САРАНСК

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
PENZA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 35м
Общее время в пути
от 4ч 13м		 Выбрать
Станция пересадки
SAMARA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 3м
Общее время в пути
от 9ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
SIEZRAN
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 4м
Общее время в пути
от 5ч 26м		 Выбрать
Станция пересадки
RYAZAN
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 19м
Общее время в пути
от 16ч 14м		 Выбрать
Станция пересадки
SERDOBSK
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 24м
Общее время в пути
от 9ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
RTISHCHEVO
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 31м
Общее время в пути
от 11ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
RUZAEVKA
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 8м
Общее время в пути
от 4ч 37м		 Выбрать
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 47м
Общее время в пути
от 1дн 2ч 33м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSTOV
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 22м
Общее время в пути
от 2дн 41м		 Выбрать
Станция пересадки
ST PETERSBURG
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 57м
Общее время в пути
от 1дн 12ч 34м		 Выбрать
Станция пересадки
ZVEREVO
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 1м
Общее время в пути
от 1дн 19ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
SHAHTNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 21м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 4м		 Выбрать
Станция пересадки
LIHAI
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 59м
Общее время в пути
от 1дн 18ч 23м		 Выбрать
Станция пересадки
OKULOVKA
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 55м
Общее время в пути
от 1дн 20ч 25м		 Выбрать
Станция пересадки
M VISHERA
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 12м
Общее время в пути
от 1дн 23ч 8м		 Выбрать
Станция пересадки
BOLOGOE-MOSKOVSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 20ч 55м
Общее время в пути
от 1дн 17ч 25м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 54м
Общее время в пути
от 3дн 17ч 56м		 Выбрать
Станция пересадки
BARABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 20ч 59м
Общее время в пути
от 3дн 9ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 16м
Общее время в пути
от 3дн 7ч 34м		 Выбрать
Станция пересадки
KARGAT
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 22м
Общее время в пути
от 3дн 13ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
CHULIEMSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 15м
Общее время в пути
от 3дн 14ч 35м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
cheap-flights.app
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Забыли вещи в поезде? Новая система поможет их найти за минуты Забыли вещи в поезде? Новая система поможет их найти за минуты
Вокзальные гостиницы-капсулы: недорогой ночлег для транзитных пассажиров Вокзальные гостиницы-капсулы: недорогой ночлег для транзитных пассажиров
Новые составы выдерживают экстремальные морозы до -50°C Новые составы выдерживают экстремальные морозы до -50°C
Подземные вокзалы: как архитекторы экономят городское пространство Подземные вокзалы: как архитекторы экономят городское пространство
Поезда-отели: новый формат длительных путешествий Поезда-отели: новый формат длительных путешествий
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru