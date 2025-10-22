|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
Станция пересадки
ST PETERSBURG
Время пересадкиот 1ч 30м
Общее время в путиот 4ч 15м
Выбрать
Станция пересадки
PETROZAVODSK
Время пересадкиот 1ч 27м
Общее время в путиот 5ч 48м
Выбрать
Станция пересадки
SVIR
Время пересадкиот 2ч 12м
Общее время в путиот 2ч 38м
Выбрать
Станция пересадки
PODPOROZHE
Время пересадкиот 3ч 27м
Общее время в путиот 2ч 25м
Выбрать
Станция пересадки
SEGEZHA
Время пересадкиот 1ч 29м
Общее время в путиот 16ч 3м
Выбрать
Станция пересадки
BELOMORSK
Время пересадкиот 2ч 20м
Общее время в путиот 19ч 53м
Выбрать
Станция пересадки
KONDOPOGA
Время пересадкиот 8ч 57м
Общее время в путиот 9ч 7м
Выбрать
Станция пересадки
POLYARNIEE ZORI
Время пересадкиот 2ч 44м
Общее время в путиот 1дн 10ч 9м
Выбрать
Станция пересадки
MEDVEZHYA GORA
Время пересадкиот 5ч 20м
Общее время в путиот 12ч 31м
Выбрать
Станция пересадки
NADVOITSIE
Время пересадкиот 1ч 7м
Общее время в путиот 16ч 49м
Выбрать
Станция пересадки
KUZEMA
Время пересадкиот 2ч 42м
Общее время в путиот 23ч 55м
Выбрать
Станция пересадки
EINGOZERO
Время пересадкиот 1ч 7м
Общее время в путиот 1дн 1ч 28м
Выбрать
Станция пересадки
LOUHI
Время пересадкиот 4ч 42м
Общее время в путиот 1дн 3ч 7м
Выбрать
Станция пересадки
CHUPA
Время пересадкиот 3ч 44м
Общее время в путиот 1дн 4ч 5м
Выбрать
Станция пересадки
KANDALAKSHA
Время пересадкиот 4ч 19м
Общее время в путиот 1дн 8ч 46м
Выбрать