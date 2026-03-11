Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки МИАСС 1 - Тюмень

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 17м
Общее время в пути
от 1дн 13ч 46м		 Выбрать
Станция пересадки
OMSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 33м
Общее время в пути
от 21ч 35м		 Выбрать
Станция пересадки
CHELYABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 28м
Общее время в пути
от 8ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
KAMIESHLOV
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 23м
Общее время в пути
от 9ч 54м		 Выбрать
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 16м
Общее время в пути
от 1дн 3ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
TATARSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 36м
Общее время в пути
от 1дн 2ч 10м		 Выбрать
Станция пересадки
BERDYAUSH
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 8м
Общее время в пути
от 13ч 58м		 Выбрать
Станция пересадки
ZLATOUST
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 23м
Общее время в пути
от 11ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
BARABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 18м
Общее время в пути
от 1дн 6ч		 Выбрать
Станция пересадки
UST-KATAV
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 3м
Общее время в пути
от 17ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
SULEYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 21м
Общее время в пути
от 14ч 54м		 Выбрать
Станция пересадки
UFA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 12м
Общее время в пути
от 23ч 56м		 Выбрать
Станция пересадки
VYAZOVAYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 38м
Общее время в пути
от 16ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
TALITSA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 19м
Общее время в пути
от 9ч 58м		 Выбрать
Станция пересадки
KROPACHEVO
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 49м
Общее время в пути
от 18ч 8м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
www.tur-poisk.com
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Как железнодорожники ремонтируют пути за одну ночь Как железнодорожники ремонтируют пути за одну ночь
Вокзальные фитнес-зоны: размялись перед долгой дорогой Вокзальные фитнес-зоны: размялись перед долгой дорогой
Вагоны для перевозки спортивного инвентаря: лыжи, сноуборды, велосипеды Вагоны для перевозки спортивного инвентаря: лыжи, сноуборды, велосипеды
Поезда с пониженным уровнем шума: тишина даже на высокой скорости Поезда с пониженным уровнем шума: тишина даже на высокой скорости
Умные турникеты сканируют билет за 0,3 секунды: как это работает и что это меняет Умные турникеты сканируют билет за 0,3 секунды: как это работает и что это меняет
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru