Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Москва - КИЗНЕР

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
KAZAN
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 51м
Общее время в пути
от 13ч 56м		 Выбрать
Станция пересадки
CANAS
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 7м
Общее время в пути
от 13ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 38м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 20м		 Выбрать
Станция пересадки
AGRYZ
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 25м
Общее время в пути
от 17ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
MOORE
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 19м
Общее время в пути
от 14ч 5м		 Выбрать
Станция пересадки
TYUMEN
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 8м
Общее время в пути
от 2дн 7м		 Выбрать
Станция пересадки
MOZHGA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 22м
Общее время в пути
от 16ч 4м		 Выбрать
Станция пересадки
VYATSKIYE POLYANA
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 9м
Общее время в пути
от 14ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
ZELENY DOL
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 35м
Общее время в пути
от 14ч 12м		 Выбрать
Станция пересадки
SERGACH
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 8м
Общее время в пути
от 13ч 56м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSTOV
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 27м
Общее время в пути
от 2дн 6ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
SIEZRAN
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 53м
Общее время в пути
от 1дн 1ч 30м		 Выбрать
Станция пересадки
ARZAMAS GOROD
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 7м
Общее время в пути
от 14ч 9м		 Выбрать
Станция пересадки
DRUZHININO
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 35м
Общее время в пути
от 1дн 7ч 7м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
www.tur-poisk.com
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Забыли вещи в поезде? Новая система поможет их найти за минуты Забыли вещи в поезде? Новая система поможет их найти за минуты
Вокзальные гостиницы-капсулы: недорогой ночлег для транзитных пассажиров Вокзальные гостиницы-капсулы: недорогой ночлег для транзитных пассажиров
Новые составы выдерживают экстремальные морозы до -50°C Новые составы выдерживают экстремальные морозы до -50°C
Подземные вокзалы: как архитекторы экономят городское пространство Подземные вокзалы: как архитекторы экономят городское пространство
Поезда-отели: новый формат длительных путешествий Поезда-отели: новый формат длительных путешествий
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru