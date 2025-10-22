|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
MOSCOWВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 30м
|
Общее время в путиот 3дн 20ч 12м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YURGAВыбрать
|
Время пересадкиот 21ч 1м
|
Общее время в путиот 4дн 13ч 14м
|Выбрать
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 19ч 15м
|
Общее время в путиот 4дн 15ч
|Выбрать
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 18ч 58м
|
Общее время в путиот 4дн 15ч 17м
|Выбрать
|
Станция пересадки
PERMВыбрать
|
Время пересадкиот 14ч 50м
|
Общее время в путиот 4дн 17ч 47м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NOVOSIBIRSKВыбрать
|
Время пересадкиот 21ч 23м
|
Общее время в путиот 4дн 12ч 52м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BARABINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 20ч 11м
|
Общее время в путиот 4дн 14ч 4м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OMSKВыбрать
|
Время пересадкиот 19ч 38м
|
Общее время в путиот 4дн 14ч 37м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOEВыбрать
|
Время пересадкиот 19ч 48м
|
Общее время в путиот 4дн 14ч 27м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TATARSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 19ч 42м
|
Общее время в путиот 4дн 14ч 33м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ANZHERSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 21ч 37м
|
Общее время в путиот 4дн 15ч 7м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TAYGAВыбрать
|
Время пересадкиот 22ч 5м
|
Общее время в путиот 4дн 14ч 39м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KEZВыбрать
|
Время пересадкиот 14ч 22м
|
Общее время в путиот 5дн 59м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MENDELEEVOВыбрать
|
Время пересадкиот 14ч 28м
|
Общее время в путиот 5дн 53м
|Выбрать
|
Станция пересадки
VERESHCHAGINOВыбрать
|
Время пересадкиот 14ч 25м
|
Общее время в путиот 5дн 56м
|Выбрать