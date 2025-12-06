|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
MOSCOWВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 29м
|
Общее время в путиот 19ч 13м
|Выбрать
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 38м
|
Общее время в путиот 1дн 3ч 40м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 36м
|
Общее время в путиот 1дн 15ч 34м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ARZAMAS GORODВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 25м
|
Общее время в путиот 11ч 26м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KUT-YAHВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 16м
|
Общее время в путиот 2дн 14ч 3м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TALITSAВыбрать
|
Время пересадкиот 12ч 30м
|
Общее время в путиот 1дн 13ч 42м
|Выбрать
|
Станция пересадки
UST-YUGANВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 34м
|
Общее время в путиот 2дн 17ч 38м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 9ч 45м
|
Общее время в путиот 2дн 5ч 23м
|Выбрать
|
Станция пересадки
DEMYANKAВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 41м
|
Общее время в путиот 2дн 8ч 26м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SURGUTВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 30м
|
Общее время в путиот 2дн 20ч 42м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SALIEMВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 55м
|
Общее время в путиот 2дн 12ч 17м
|Выбрать
|
Станция пересадки
PYT-YAHВыбрать
|
Время пересадкиот 9ч 48м
|
Общее время в путиот 2дн 16ч 24м
|Выбрать
|
Станция пересадки
IZHEVSKВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 8м
|
Общее время в путиот 15ч 25м
|Выбрать