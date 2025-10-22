|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 6м
|
Общее время в путиот 1дн 15ч 56м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MOSCOWВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 20м
|
Общее время в путиот 1дн 23ч 31м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 46м
|
Общее время в путиот 2дн 4ч 48м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TALITSAВыбрать
|
Время пересадкиот 10ч 7м
|
Общее время в путиот 2дн 56м
|Выбрать
|
Станция пересадки
PERMВыбрать
|
Время пересадкиот 9ч 16м
|
Общее время в путиот 1дн 23ч 14м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TOBOLSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 38м
|
Общее время в путиот 2дн 14ч 36м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KAMIESHLOVВыбрать
|
Время пересадкиот 12ч 8м
|
Общее время в путиот 2дн 8ч 22м
|Выбрать
|
Станция пересадки
UST-YUGANВыбрать
|
Время пересадкиот 10ч 31м
|
Общее время в путиот 3дн 5ч 43м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ULT YAGUNВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 38м
|
Общее время в путиот 3дн 12ч 36м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 22ч 25м
|
Общее время в путиот 2дн 17ч 49м
|Выбрать
|
Станция пересадки
DEMYANKAВыбрать
|
Время пересадкиот 19ч 26м
|
Общее время в путиот 2дн 20ч 48м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KUT-YAHВыбрать
|
Время пересадкиот 14ч 6м
|
Общее время в путиот 3дн 2ч 8м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SURGUTВыбрать
|
Время пересадкиот 7ч 21м
|
Общее время в путиот 3дн 8ч 53м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SALIEMВыбрать
|
Время пересадкиот 15ч 43м
|
Общее время в путиот 3дн 31м
|Выбрать
|
Станция пересадки
PYT-YAHВыбрать
|
Время пересадкиот 11ч 49м
|
Общее время в путиот 3дн 4ч 25м
|Выбрать