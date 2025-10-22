|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
KRASNOYARSKВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 15м
|
Общее время в путиот 22ч 52м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OMSKВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 38м
|
Общее время в путиот 1дн 16ч 15м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TATARSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 22м
|
Общее время в путиот 1дн 11ч 13м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KALACHINSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 9м
|
Общее время в путиот 1дн 14ч 21м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 23м
|
Общее время в путиот 2дн 7ч 49м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ISHIMВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 32м
|
Общее время в путиот 2дн 26м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NAZIEVAEVSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 10м
|
Общее время в путиот 1дн 20ч 54м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YURGAВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 11м
|
Общее время в путиот 23ч 3м
|Выбрать
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 8м
|
Общее время в путиот 2дн 18ч 52м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TAYGAВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 36м
|
Общее время в путиот 22ч 39м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ZAVODOUKOVSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 7ч 4м
|
Общее время в путиот 2дн 6ч 23м
|Выбрать
|
Станция пересадки
PERMВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 33м
|
Общее время в путиот 3дн 6ч 35м
|Выбрать