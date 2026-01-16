Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Станции пересадки Новосибирск - Челябинск

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 14м
Общее время в пути
от 1дн 15м		 Выбрать
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 32м
Общее время в пути
от 21ч 30м		 Выбрать
Станция пересадки
BARABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 47м
Общее время в пути
от 21ч 16м		 Выбрать
Станция пересадки
TATARSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 22м
Общее время в пути
от 21ч 2м		 Выбрать
Станция пересадки
OMSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 31м
Общее время в пути
от 19ч 47м		 Выбрать
Станция пересадки
YURGA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 45м
Общее время в пути
от 1дн 3ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
TYUMEN
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 8м
Общее время в пути
от 21ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
UFA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 35м
Общее время в пути
от 1дн 17ч 14м		 Выбрать
Станция пересадки
ASHA
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 6м
Общее время в пути
от 1дн 13ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
BERDYAUSH
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 3м
Общее время в пути
от 1дн 7ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
MIASS
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 33м
Общее время в пути
от 1дн 2ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
ZLATOUST
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 46м
Общее время в пути
от 1дн 5ч 15м		 Выбрать
Станция пересадки
VYAZOVAYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 6м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 55м		 Выбрать
Станция пересадки
UST-KATAV
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 28м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
KROPACHEVO
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 30м
Общее время в пути
от 1дн 11ч 27м		 Выбрать
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
