|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 14м
|
Общее время в путиот 1дн 15м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOEВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 32м
|
Общее время в путиот 21ч 30м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BARABINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 47м
|
Общее время в путиот 21ч 16м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TATARSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 22м
|
Общее время в путиот 21ч 2м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OMSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 31м
|
Общее время в путиот 19ч 47м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YURGAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 45м
|
Общее время в путиот 1дн 3ч 57м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 8м
|
Общее время в путиот 21ч 45м
|Выбрать
|
Станция пересадки
UFAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 35м
|
Общее время в путиот 1дн 17ч 14м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ASHAВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 6м
|
Общее время в путиот 1дн 13ч 51м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BERDYAUSHВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 3м
|
Общее время в путиот 1дн 7ч 19м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MIASSВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 33м
|
Общее время в путиот 1дн 2ч 52м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ZLATOUSTВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 46м
|
Общее время в путиот 1дн 5ч 15м
|Выбрать
|
Станция пересадки
VYAZOVAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 6м
|
Общее время в путиот 1дн 9ч 55м
|Выбрать
|
Станция пересадки
UST-KATAVВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 28м
|
Общее время в путиот 1дн 10ч 29м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KROPACHEVOВыбрать
|
Время пересадкиот 7ч 30м
|
Общее время в путиот 1дн 11ч 27м
|Выбрать