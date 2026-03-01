Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Станции пересадки Новосибирск - ИРКУТСК

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
BARABINSK
Время пересадки
от 1ч 33м
Общее время в пути
от 1дн 13ч 23м		 Выбрать
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOE
Время пересадки
от 1ч 56м
Общее время в пути
от 1дн 16ч 37м		 Выбрать
Станция пересадки
OMSK
Время пересадки
от 1ч 23м
Общее время в пути
от 1дн 22ч 4м		 Выбрать
Станция пересадки
KRASNOYARSK
Время пересадки
от 1ч 1м
Общее время в пути
от 1дн 5ч 10м		 Выбрать
Станция пересадки
YURGA
Время пересадки
от 2ч 30м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 9м		 Выбрать
Станция пересадки
TATARSKAYA
Время пересадки
от 1ч 2м
Общее время в пути
от 1дн 18ч 23м		 Выбрать
Станция пересадки
TAYSHET
Время пересадки
от 4ч 2м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
TAYGA
Время пересадки
от 2ч 37м
Общее время в пути
от 1дн 5ч 35м		 Выбрать
Станция пересадки
ANZHERSKAYA
Время пересадки
от 2ч 37м
Общее время в пути
от 1дн 5ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
MARIINSK
Время пересадки
от 3ч 4м
Общее время в пути
от 1дн 4ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
BOGOTOL
Время пересадки
от 2ч 50м
Общее время в пути
от 1дн 5ч 15м		 Выбрать
Станция пересадки
ACHINSK
Время пересадки
от 3ч 18м
Общее время в пути
от 1дн 5ч 18м		 Выбрать
Станция пересадки
UYAR
Время пересадки
от 3ч 53м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 17м		 Выбрать
Станция пересадки
TYUMEN
Время пересадки
от 3ч 13м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 12м		 Выбрать
Станция пересадки
ULAN-UDEI
Время пересадки
от 1ч 9м
Общее время в пути
от 1дн 22ч 51м		 Выбрать
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
