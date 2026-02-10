Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Новосибирск - НОВОКУЗНЕЦК

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
OMSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 56м
Общее время в пути
от 23ч 23м		 Выбрать
Станция пересадки
TATARSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 53м
Общее время в пути
от 19ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 46м
Общее время в пути
от 17ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
BARABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 8м
Общее время в пути
от 14ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
KALACHINSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 34м
Общее время в пути
от 21ч 30м		 Выбрать
Станция пересадки
CHANIE
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 11м
Общее время в пути
от 19ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
NAZIEVAEVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 47м
Общее время в пути
от 1дн 3ч 58м		 Выбрать
Станция пересадки
YURGA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 29м
Общее время в пути
от 8ч 47м		 Выбрать
Станция пересадки
ISHIM
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 32м
Общее время в пути
от 1дн 7ч 17м		 Выбрать
Станция пересадки
TYUMEN
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 4м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
GLAZOV
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 52м
Общее время в пути
от 2дн 22ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
TAYGA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 46м
Общее время в пути
от 11ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
BALEZINO
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 54м
Общее время в пути
от 2дн 20ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
KIROV
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 30м
Общее время в пути
от 3дн 4ч 5м		 Выбрать
Станция пересадки
CHULIEMSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 3м
Общее время в пути
от 12ч 10м		 Выбрать
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
/ Недавние статьи в блоге /

Вокзальные парикмахерские: приведите себя в порядок перед встречей
Поезда научились экономить энергию: рекуперация при торможении
Поезд с игровой зоной: PlayStation и Xbox для юных пассажиров
Железнодорожный тариф для студентов: скидки до 50% на проезд
Снегоуборочная техника нового поколения очищает пути за рекордное время
