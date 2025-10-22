Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Омск - СЛАВГОРОД

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Выбрать
Время пересадки
от 7ч
Общее время в пути
от 22ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
TATARSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 27м
Общее время в пути
от 7ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 52м
Общее время в пути
от 1дн 11ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
TYUMEN
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 41м
Общее время в пути
от 23ч 32м		 Выбрать
Станция пересадки
KARGAT
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 19м
Общее время в пути
от 18ч 44м		 Выбрать
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 13м
Общее время в пути
от 3дн 20ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
BARABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 9м
Общее время в пути
от 13ч 56м		 Выбрать
Станция пересадки
OB
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 56м
Общее время в пути
от 22ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
YANAUL
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 35м
Общее время в пути
от 2дн 4ч 47м		 Выбрать
Станция пересадки
CHERNUSHKA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 41м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 41м		 Выбрать
Станция пересадки
KRASNOUFIMSK
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 47м
Общее время в пути
от 1дн 22ч 35м		 Выбрать
Станция пересадки
REVDA
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 4м
Общее время в пути
от 1дн 15ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
DRUZHININO
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 48м
Общее время в пути
от 1дн 17ч 9м		 Выбрать
Станция пересадки
BOGDANOVICH
Выбрать
Время пересадки
от 22ч 24м
Общее время в пути
от 1дн 8ч 34м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
cheap-flights.app
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Забыли вещи в поезде? Новая система поможет их найти за минуты Забыли вещи в поезде? Новая система поможет их найти за минуты
Вокзальные гостиницы-капсулы: недорогой ночлег для транзитных пассажиров Вокзальные гостиницы-капсулы: недорогой ночлег для транзитных пассажиров
Новые составы выдерживают экстремальные морозы до -50°C Новые составы выдерживают экстремальные морозы до -50°C
Подземные вокзалы: как архитекторы экономят городское пространство Подземные вокзалы: как архитекторы экономят городское пространство
Поезда-отели: новый формат длительных путешествий Поезда-отели: новый формат длительных путешествий
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru