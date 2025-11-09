|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Время пересадкиот 1ч 40м
Общее время в путиот 1дн 19ч 55м
|
Станция пересадки
ROSSOSH
Время пересадкиот 3ч 25м
Общее время в путиот 2дн 9ч 24м
|
Станция пересадки
ROSTOV
Время пересадкиот 1ч 8м
Общее время в путиот 2дн 22ч 54м
|
Станция пересадки
LISKI
Время пересадкиот 1ч 4м
Общее время в путиот 2дн 6ч 2м
|
Станция пересадки
GRYAZI
Время пересадкиот 2ч 18м
Общее время в путиот 2дн 4ч 44м
|
Станция пересадки
MICHURINSK
Время пересадкиот 1ч 8м
Общее время в путиот 2дн 3ч 3м
|
Станция пересадки
SHAHTNAYA
Время пересадкиот 1ч 14м
Общее время в путиот 2дн 20ч 23м
|
Станция пересадки
KUTEYNIKOVO
Время пересадкиот 2ч 19м
Общее время в путиот 2дн 13ч 17м
|
Станция пересадки
TIMASHEVSKAYA
Время пересадкиот 7ч 10м
Общее время в путиот 3дн 5ч 16м
|
Станция пересадки
TAMAN
Время пересадкиот 8ч 9м
Общее время в путиот 3дн 13ч 11м
|
Станция пересадки
SIMFEROP P
Время пересадкиот 1ч 10м
Общее время в путиот 4дн 1ч 16м
|
Станция пересадки
KERCH-IUZHNAIA NOVYI P
Время пересадкиот 6ч 2м
Общее время в путиот 3дн 15ч 5м
|
Станция пересадки
DJANKOI
Время пересадкиот 4ч 46м
Общее время в путиот 3дн 21ч 40м
|
Станция пересадки
VLADISLAV
Время пересадкиот 1ч 38м
Общее время в путиот 3дн 19ч 3м
|