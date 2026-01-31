Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Станции пересадки ОРЕНБУРГ - Москва (Казанский вокзал)

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
RYAZAN
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 1м
Общее время в пути
от 22ч 46м		 Выбрать
Станция пересадки
SIEZRAN
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 34м
Общее время в пути
от 20ч 55м		 Выбрать
Станция пересадки
SAMARA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 6м
Общее время в пути
от 19ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
RYAZHSK
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 31м
Общее время в пути
от 1дн 1ч 13м		 Выбрать
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 36м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 31м		 Выбрать
Станция пересадки
RUZAEVKA
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 45м
Общее время в пути
от 22ч 2м		 Выбрать
Станция пересадки
PENZA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 5м
Общее время в пути
от 23ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
TORBEEVO
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 8м
Общее время в пути
от 22ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
BUSULUK
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 11м
Общее время в пути
от 1дн 27м		 Выбрать
Станция пересадки
SOROCHINSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 13м
Общее время в пути
от 1дн 37м		 Выбрать
Станция пересадки
SARAKTASH
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 21м
Общее время в пути
от 1дн 4ч 7м		 Выбрать
Станция пересадки
KUVANDIEK
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 2м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 31м		 Выбрать
Станция пересадки
MEDNOGORSK
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 56м
Общее время в пути
от 1дн 7ч 31м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOTROITSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 20м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 1м		 Выбрать
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
