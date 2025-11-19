Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Пенза - ЮРЬЯ

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
SERDOBSK
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 47м
Общее время в пути
от 23ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
RTISHCHEVO
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 48м
Общее время в пути
от 1дн 1ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
KOLIESHLEY
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 50м
Общее время в пути
от 22ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
ARKADAK
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 29м
Общее время в пути
от 1дн 4ч 14м		 Выбрать
Станция пересадки
LISKI
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 16м
Общее время в пути
от 1дн 19ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
TALOVAYA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 55м
Общее время в пути
от 1дн 16ч		 Выбрать
Станция пересадки
POVORINO
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 46м
Общее время в пути
от 1дн 11ч 13м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOHOPERSK
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 20м
Общее время в пути
от 1дн 13ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
BALASHOV
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 42м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 17м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSTOV
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 24м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 20м		 Выбрать
Станция пересадки
EVDAKOVO
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 3м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 33м		 Выбрать
Станция пересадки
NIZHNY NOVGOROD
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 55м
Общее время в пути
от 19ч 15м		 Выбрать
Станция пересадки
KUSHCHEVKA
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 45м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
OTRADO-KUBANSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 43м
Общее время в пути
от 3дн 2ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
LOOE
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 56м
Общее время в пути
от 3дн 18ч 3м		 Выбрать
