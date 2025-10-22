|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
NOVOSIBIRSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 56м
|
Общее время в путиот 1дн 5ч 28м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 59м
|
Общее время в путиот 1дн 9ч 9м
|Выбрать
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 31м
|
Общее время в путиот 1дн 9ч 35м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OMSKВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 55м
|
Общее время в путиот 1дн 7ч 44м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ISHIMВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 11м
|
Общее время в путиот 1дн 9ч 16м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KAMIESHLOVВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 31м
|
Общее время в путиот 1дн 9ч 44м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TATARSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 42м
|
Общее время в путиот 1дн 6ч 39м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NAZIEVAEVSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 25м
|
Общее время в путиот 1дн 9ч 2м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MOSCOWВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 37м
|
Общее время в путиот 3дн 4ч 10м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KRASNOYARSKВыбрать
|
Время пересадкиот 12ч 24м
|
Общее время в путиот 2дн 9ч 23м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ALTAYSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 36м
|
Общее время в путиот 1дн 10ч 10м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BALEZINOВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч
|
Общее время в путиот 1дн 17ч 26м
|Выбрать
|
Станция пересадки
GLAZOVВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 17м
|
Общее время в путиот 1дн 19ч 20м
|Выбрать
|
Станция пересадки
UYARВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 1м
|
Общее время в путиот 2дн 16ч 4м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KALACHINSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 28м
|
Общее время в путиот 1дн 8ч 59м
|Выбрать