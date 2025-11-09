Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Станции пересадки ПЕРМЬ 2 - КНЯЖПОГОСТ

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Время пересадки
от 1ч 40м
Общее время в пути
от 1дн 19ч 9м		 Выбрать
Станция пересадки
YAROSLAVL
Время пересадки
от 1ч 47м
Общее время в пути
от 1дн 15ч 15м		 Выбрать
Станция пересадки
ALEKSANDROV
Время пересадки
от 5ч 28м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 17м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSTOV-YAROSLAVSKIY
Время пересадки
от 8ч 12м
Общее время в пути
от 1дн 18ч 26м		 Выбрать
Станция пересадки
DANILOV
Время пересадки
от 5ч 10м
Общее время в пути
от 1дн 11ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
VOLOGDA
Время пересадки
от 6ч 42м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 16м		 Выбрать
Станция пересадки
NIZHNY NOVGOROD
Время пересадки
от 7ч 7м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 55м		 Выбрать
Станция пересадки
UREN
Время пересадки
от 17ч 27м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 53м		 Выбрать
Станция пересадки
SHAHUNYA
Время пересадки
от 18ч 59м
Общее время в пути
от 1дн 5ч 22м		 Выбрать
Станция пересадки
KOTELNICH
Время пересадки
от 17ч 50м
Общее время в пути
от 1дн 1ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
KIROV
Время пересадки
от 19ч 45м
Общее время в пути
от 21ч 17м		 Выбрать
Станция пересадки
ST PETERSBURG
Время пересадки
от 23ч 8м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 10м		 Выбрать
Станция пересадки
LISKI
Время пересадки
от 3ч 7м
Общее время в пути
от 3дн 14ч 23м		 Выбрать
Станция пересадки
TALOVAYA
Время пересадки
от 6ч 36м
Общее время в пути
от 3дн 10ч 54м		 Выбрать
Станция пересадки
POVORINO
Время пересадки
от 11ч 15м
Общее время в пути
от 3дн 6ч 15м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOHOPERSK
Время пересадки
от 8ч 42м
Общее время в пути
от 3дн 8ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
EVDAKOVO
Время пересадки
от 1ч 3м
Общее время в пути
от 3дн 16ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
BALASHOV
Время пересадки
от 15ч 54м
Общее время в пути
от 3дн 1ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
SERDOBSK
Время пересадки
от 22ч 42м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
RTISHCHEVO
Время пересадки
от 20ч 45м
Общее время в пути
от 2дн 20ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
ARKADAK
Время пересадки
от 18ч
Общее время в пути
от 2дн 23ч 30м		 Выбрать
