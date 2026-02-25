|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 38м
|
Общее время в путиот 1дн 3ч 13м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 1м
|
Общее время в путиот 1дн 2ч 23м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KAMIESHLOVВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 20м
|
Общее время в путиот 1дн 3ч 10м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BALEZINOВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 4м
|
Общее время в путиот 1дн 12ч 32м
|Выбрать
|
Станция пересадки
GLAZOVВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 18м
|
Общее время в путиот 1дн 14ч 51м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TALITSAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 19м
|
Общее время в путиот 1дн 3ч 9м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MOSCOWВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 42м
|
Общее время в путиот 2дн 20ч 54м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KOTELNICHВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 54м
|
Общее время в путиот 2дн 1ч 41м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NOVIEY URENGOYВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч
|
Общее время в путиот 2дн 5ч 30м
|Выбрать
|
Станция пересадки
VLADIMIRВыбрать
|
Время пересадкиот 7ч 24м
|
Общее время в путиот 2дн 14ч 11м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KIROVВыбрать
|
Время пересадкиот 9ч 16м
|
Общее время в путиот 2дн 2ч 1м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KUNGURВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч
|
Общее время в путиот 1дн 4ч 27м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TOBOLSKВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 57м
|
Общее время в путиот 1дн 3ч 28м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ULT YAGUNВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 50м
|
Общее время в путиот 1дн 4ч 28м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 54м
|
Общее время в путиот 1дн 3ч 24м
|Выбрать