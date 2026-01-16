Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки ПЕРМЬ 2 - Самара

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 9м
Общее время в пути
от 1дн 8ч 14м		 Выбрать
Станция пересадки
SIEZRAN
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 50м
Общее время в пути
от 1дн 2ч 41м		 Выбрать
Станция пересадки
SARATOV
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 24м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
OMSK
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 10м
Общее время в пути
от 2дн 1ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 58м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 32м		 Выбрать
Станция пересадки
PETROV VAL
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 14м
Общее время в пути
от 1дн 22ч 50м		 Выбрать
Станция пересадки
SENNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 19м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
BARABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 25м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 32м		 Выбрать
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 53м
Общее время в пути
от 2дн 8ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
TATARSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 3м
Общее время в пути
от 2дн 6ч 41м		 Выбрать
Станция пересадки
VOLGOGRAD
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 10м
Общее время в пути
от 2дн 5ч 38м		 Выбрать
Станция пересадки
TYUMEN
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 49м
Общее время в пути
от 1дн 13ч 13м		 Выбрать
Станция пересадки
KOVROV 1
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 45м
Общее время в пути
от 1дн 3ч 33м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 30м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 37м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
ferry2.app
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Поезд на аккумуляторах проехал 1000 км без подзарядки: прорыв в железнодорожном транспорте Поезд на аккумуляторах проехал 1000 км без подзарядки: прорыв в железнодорожном транспорте
VIP-залы на вокзалах: комфортное ожидание для пассажиров премиум-класса VIP-залы на вокзалах: комфортное ожидание для пассажиров премиум-класса
Сезонные поезда к морю запустят раньше из-за высокого спроса Сезонные поезда к морю запустят раньше из-за высокого спроса
Рекордная скорость: новый состав разогнался до 400 км/ч на испытаниях Рекордная скорость: новый состав разогнался до 400 км/ч на испытаниях
Как устроена система сигнализации: светофоры на железной дороге Как устроена система сигнализации: светофоры на железной дороге
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru