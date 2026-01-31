Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Станции пересадки ПЕТРОПАВЛОВСК - НОВОХОПЕРСК

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
BARABINSK
Время пересадки
от 1ч 47м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 58м		 Выбрать
Станция пересадки
OMSK
Время пересадки
от 10ч 25м
Общее время в пути
от 2дн 3ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOE
Время пересадки
от 4ч
Общее время в пути
от 2дн 9ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
TATARSKAYA
Время пересадки
от 5ч 40м
Общее время в пути
от 2дн 8ч 5м		 Выбрать
Станция пересадки
SERDOBSK
Время пересадки
от 10ч 51м
Общее время в пути
от 1дн 20ч 2м		 Выбрать
Станция пересадки
RTISHCHEVO
Время пересадки
от 11ч 3м
Общее время в пути
от 1дн 19ч 50м		 Выбрать
Станция пересадки
SAMARA
Время пересадки
от 7ч 41м
Общее время в пути
от 1дн 18ч 37м		 Выбрать
Станция пересадки
PENZA
Время пересадки
от 11ч 28м
Общее время в пути
от 1дн 19ч 25м		 Выбрать
Станция пересадки
SIEZRAN
Время пересадки
от 5ч 18м
Общее время в пути
от 1дн 21ч		 Выбрать
Станция пересадки
KALACHINSKAYA
Время пересадки
от 10ч 10м
Общее время в пути
от 2дн 6ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
CHANIE
Время пересадки
от 6ч 49м
Общее время в пути
от 2дн 9ч 42м		 Выбрать
Станция пересадки
OTRADO-KUBANSKAYA
Время пересадки
от 17ч 36м
Общее время в пути
от 3дн 5ч 10м		 Выбрать
Станция пересадки
KAVKAZSKAYA
Время пересадки
от 19ч 46м
Общее время в пути
от 3дн 3ч		 Выбрать
Станция пересадки
ABINSKAYA
Время пересадки
от 13ч 56м
Общее время в пути
от 3дн 15ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
TIHORETSKAYA
Время пересадки
от 5ч 30м
Общее время в пути
от 3дн 2ч 55м		 Выбрать
