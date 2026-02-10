Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки ПЕТРОПАВЛОВСК - ОЖЕРЕЛЬЕ

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MICHURINSK
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 25м
Общее время в пути
от 2дн 1ч 10м		 Выбрать
Станция пересадки
TAMBOV
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 13м
Общее время в пути
от 2дн 1ч 14м		 Выбрать
Станция пересадки
KOKSHETAU
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 25м
Общее время в пути
от 2дн 8ч 23м		 Выбрать
Станция пересадки
AK-KUL
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 35м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 13м		 Выбрать
Станция пересадки
KURORT-BOROVOE
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 36м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 12м		 Выбрать
Станция пересадки
MAKINKA
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 53м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 55м		 Выбрать
Станция пересадки
TAYNCHA
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 42м
Общее время в пути
от 2дн 6ч 6м		 Выбрать
Станция пересадки
SHORTANDIE
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 25м
Общее время в пути
от 2дн 16ч 23м		 Выбрать
Станция пересадки
VORONEZ
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 3м
Общее время в пути
от 2дн 10ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
KIRSANOV
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 41м
Общее время в пути
от 2дн 3ч 25м		 Выбрать
Станция пересадки
NIKIFOROVKA
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 8м
Общее время в пути
от 2дн 1ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
USMAN
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 51м
Общее время в пути
от 2дн 8ч 5м		 Выбрать
Станция пересадки
RTISHCHEVO
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 16м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 50м		 Выбрать
Станция пересадки
UMET
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 40м
Общее время в пути
от 2дн 3ч 26м		 Выбрать
Станция пересадки
TAMALA
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 39м
Общее время в пути
от 2дн 3ч 27м		 Выбрать
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
