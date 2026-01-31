|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 32м
|
Общее время в путиот 2дн 45м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TALITSAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 53м
|
Общее время в путиот 2дн 5ч 24м
|Выбрать
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч
|
Общее время в путиот 2дн 12ч 53м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BOGDANOVICHВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 39м
|
Общее время в путиот 2дн 9ч 14м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MOSCOWВыбрать
|
Время пересадкиот 16ч 52м
|
Общее время в путиот 4дн 23ч 34м
|Выбрать
|
Станция пересадки
PERVOURALSKВыбрать
|
Время пересадкиот 22ч 43м
|
Общее время в путиот 2дн 17ч 43м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KAMIESHLOVВыбрать
|
Время пересадкиот 12ч 56м
|
Общее время в путиот 2дн 9ч 5м
|Выбрать
|
Станция пересадки
PERMВыбрать
|
Время пересадкиот 13ч 9м
|
Общее время в путиот 3дн 3ч 17м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KOTELNICHВыбрать
|
Время пересадкиот 17ч 55м
|
Общее время в путиот 3дн 22ч 31м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BALEZINOВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 21м
|
Общее время в путиот 3дн 11ч 5м
|Выбрать
|
Станция пересадки
GLAZOVВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 27м
|
Общее время в путиот 3дн 12ч 59м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KIROVВыбрать
|
Время пересадкиот 21ч 26м
|
Общее время в путиот 3дн 19ч
|Выбрать