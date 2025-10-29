|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 29м
|
Общее время в путиот 14ч 14м
|Выбрать
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 32м
|
Общее время в путиот 1дн 2ч 20м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TALITSAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 36м
|
Общее время в путиот 19ч 10м
|Выбрать
|
Станция пересадки
PERMВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 16м
|
Общее время в путиот 1дн 16ч 6м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MOSCOWВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 50м
|
Общее время в путиот 3дн 6ч 48м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KAMIESHLOVВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 22м
|
Общее время в путиот 21ч 48м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BOGDANOVICHВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 26м
|
Общее время в путиот 1дн
|Выбрать
|
Станция пересадки
ELANSKIYВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 19м
|
Общее время в путиот 22ч 7м
|Выбрать
|
Станция пересадки
VYATSKIYE POLYANAВыбрать
|
Время пересадкиот 7ч 47м
|
Общее время в путиот 2дн 3ч 25м
|Выбрать
|
Станция пересадки
AGRYZВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 52м
|
Общее время в путиот 1дн 22ч 31м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YANAULВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 13м
|
Общее время в путиот 1дн 18ч 2м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SARAPULВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 44м
|
Общее время в путиот 1дн 20ч 39м
|Выбрать
|
Станция пересадки
CHERNUSHKAВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 16м
|
Общее время в путиот 1дн 15ч 53м
|Выбрать
|
Станция пересадки
CHELYABINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 10ч
|
Общее время в путиот 1дн 6ч 12м
|Выбрать