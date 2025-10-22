|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
CHELYABINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 10м
|
Общее время в путиот 1дн 2ч 42м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 35м
|
Общее время в путиот 1дн 1ч 53м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TALITSAВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 1м
|
Общее время в путиот 1дн 3ч 6м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ULT YAGUNВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 40м
|
Общее время в путиот 1дн 15ч 27м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KUT-YAHВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч
|
Общее время в путиот 1дн 5ч 37м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SURGUTВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 44м
|
Общее время в путиот 1дн 11ч 50м
|Выбрать
|
Станция пересадки
PYT-YAHВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 34м
|
Общее время в путиот 1дн 7ч 42м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MIASSВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 50м
|
Общее время в путиот 1дн 3ч 18м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TOBOLSKВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 19м
|
Общее время в путиот 1дн 3ч 48м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 15м
|
Общее время в путиот 1дн 3ч 45м
|Выбрать