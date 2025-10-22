Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Самара - БАРНАУЛ

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
OMSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 34м
Общее время в пути
от 1дн 20ч 33м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 43м
Общее время в пути
от 1дн 20ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 39м
Общее время в пути
от 2дн 22ч 3м		 Выбрать
Станция пересадки
TATARSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 21м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
KRASNOYARSK
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 6м
Общее время в пути
от 3дн 1ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
TYAZHIN
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 57м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
BOGOTOL
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 25м
Общее время в пути
от 2дн 16ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
KOZULKA
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 17м
Общее время в пути
от 2дн 21ч 42м		 Выбрать
Станция пересадки
ACHINSK
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 11м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
KALACHINSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 43м
Общее время в пути
от 1дн 22ч 37м		 Выбрать
Станция пересадки
TYUMEN
Выбрать
Время пересадки
от 1ч
Общее время в пути
от 2дн 12ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
MARIINSK
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 19м
Общее время в пути
от 2дн 10ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
UYAR
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 50м
Общее время в пути
от 3дн 8ч 53м		 Выбрать
Станция пересадки
ZVEZDNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 32м
Общее время в пути
от 5дн 5ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
NIYA
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 15м
Общее время в пути
от 5дн 6ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
NEBEL
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 11м
Общее время в пути
от 5дн 7ч 32м		 Выбрать
Станция пересадки
KIRENGA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 48м
Общее время в пути
от 5дн 8ч 55м		 Выбрать
Станция пересадки
ULKAN
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 6м
Общее время в пути
от 5дн 10ч 37м		 Выбрать
Станция пересадки
LENA
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 2м
Общее время в пути
от 5дн 1ч 41м		 Выбрать
Станция пересадки
KEZHEMSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 22ч 44м
Общее время в пути
от 4дн 13ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
VIDIM
Выбрать
Время пересадки
от 20ч 41м
Общее время в пути
от 4дн 16ч 2м		 Выбрать
Станция пересадки
KORSHUNIKHA-ANGARSK
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 35м
Общее время в пути
от 4дн 19ч 8м		 Выбрать
