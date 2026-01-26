|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
MOSCOWВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 57м
|
Общее время в путиот 3дн 17ч 34м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NOVOSIBIRSKВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 22м
|
Общее время в путиот 2дн 22ч 13м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BARABINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 7ч 9м
|
Общее время в путиот 2дн 22ч 29м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OMSKВыбрать
|
Время пересадкиот 7ч 2м
|
Общее время в путиот 2дн 22ч 20м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOEВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 30м
|
Общее время в путиот 2дн 23ч 6м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TATARSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 28м
|
Общее время в путиот 2дн 23ч 6м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KRASNOYARSKВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 58м
|
Общее время в путиот 3дн 23м
|Выбрать
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 11м
|
Общее время в путиот 3дн 1ч 32м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ANZHERSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 7ч 56м
|
Общее время в путиот 2дн 22ч 51м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YURGAВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 32м
|
Общее время в путиот 2дн 22ч 47м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TAYGAВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 46м
|
Общее время в путиот 2дн 22ч 15м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MARIINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 19м
|
Общее время в путиот 2дн 22ч 24м
|Выбрать