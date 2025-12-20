|Станция пересадки
Время пересадки
Общее время в пути
CHAPAEVSK
от 2ч 22м
от 1ч 47м
RUZAEVKA
от 1ч 20м
от 8ч 54м
NOVOKUIBYSHEVSКAYA
от 2ч 23м
от 1ч 55м
MOSCOW
от 4ч 20м
от 1дн 22м
RYAZAN
от 13ч 1м
от 18ч 22м
INZA
от 3ч 13м
от 6ч 40м
PENZA
от 1ч 47м
от 7ч 35м
KUZNETSK
от 5ч 31м
от 4ч 53м
VOZROZHDENIE
от 3ч 27м
от 5ч 42м
BARIESH
от 1ч 58м
от 5ч 7м
KUZOVATOVO
от 2ч 32м
от 4ч 4м
AKSAKOVO
от 1ч 49м
от 12ч 30м
