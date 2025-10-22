Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Санкт-Петербург - ЧИТА

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 19м
Общее время в пути
от 4дн 3ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
YAROSLAVL
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 27м
Общее время в пути
от 4дн 16ч 41м		 Выбрать
Станция пересадки
BALEZINO
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 14м
Общее время в пути
от 4дн 9ч 15м		 Выбрать
Станция пересадки
GLAZOV
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 50м
Общее время в пути
от 4дн 9ч 44м		 Выбрать
Станция пересадки
KOTELNICH
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 53м
Общее время в пути
от 4дн 14ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
KIROV
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 17м
Общее время в пути
от 4дн 14ч 12м		 Выбрать
Станция пересадки
NEREHTA
Выбрать
Время пересадки
от 20ч 11м
Общее время в пути
от 4дн 17ч 53м		 Выбрать
Станция пересадки
VLADIMIR
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 8м
Общее время в пути
от 4дн 4ч 50м		 Выбрать
Станция пересадки
KOVROV 1
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 48м
Общее время в пути
от 4дн 4ч 44м		 Выбрать
Станция пересадки
SHABALINO
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 45м
Общее время в пути
от 4дн 14ч 44м		 Выбрать
Станция пересадки
PONAZIEREVO
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 22м
Общее время в пути
от 4дн 15ч 7м		 Выбрать
Станция пересадки
SHARYA
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 26м
Общее время в пути
от 4дн 15ч 3м		 Выбрать
Станция пересадки
MANTUROVO
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 11м
Общее время в пути
от 4дн 15ч 18м		 Выбрать
Станция пересадки
NEYA
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 3м
Общее время в пути
от 4дн 15ч 26м		 Выбрать
Станция пересадки
NOMZHA
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 1м
Общее время в пути
от 4дн 15ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
NIKOLO-POLOMA
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 1м
Общее время в пути
от 4дн 15ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
ANTROPOVO
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 59м
Общее время в пути
от 4дн 15ч 30м		 Выбрать
Станция пересадки
GALICH
Выбрать
Время пересадки
от 7ч
Общее время в пути
от 4дн 15ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
BRANTOVKA
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 3м
Общее время в пути
от 4дн 15ч 26м		 Выбрать
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 48м
Общее время в пути
от 4дн 12ч 41м		 Выбрать
Станция пересадки
VERESHCHAGINO
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 54м
Общее время в пути
от 4дн 13ч 35м		 Выбрать
Станция пересадки
KUNGUR
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 13м
Общее время в пути
от 4дн 13ч 16м		 Выбрать
Станция пересадки
TYUMEN
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 59м
Общее время в пути
от 4дн 12ч 30м		 Выбрать
Станция пересадки
PERM
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 43м
Общее время в пути
от 4дн 12ч 46м		 Выбрать
Станция пересадки
NIZHNY NOVGOROD
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 5м
Общее время в пути
от 4дн 8ч 16м		 Выбрать
Станция пересадки
BUY
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 32м
Общее время в пути
от 4дн 16ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
KOSTROMA NOVAYA
Выбрать
Время пересадки
от 21ч 11м
Общее время в пути
от 4дн 16ч 53м		 Выбрать
Станция пересадки
KAMIESHLOV
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 54м
Общее время в пути
от 4дн 15ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
ZUEVKA
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 50м
Общее время в пути
от 4дн 9ч 25м		 Выбрать
Станция пересадки
FALENKI
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 38м
Общее время в пути
от 4дн 16ч 30м		 Выбрать
