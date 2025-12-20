Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Санкт-Петербург - МУРМАНСК

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 8м
Общее время в пути
от 1дн 15ч 14м		 Выбрать
Станция пересадки
TVER
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 2м
Общее время в пути
от 1дн 12ч 8м		 Выбрать
Станция пересадки
BOLOGOE-MOSKOVSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 33м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 8м		 Выбрать
Станция пересадки
M VISHERA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 50м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
OKULOVKA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 36м
Общее время в пути
от 1дн 8ч 2м		 Выбрать
Станция пересадки
VYSHNY VOLOCHOK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 8м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
CHUDOVO-MOSKOVSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 20м
Общее время в пути
от 1дн 5ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
VOLHOV
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 37м
Общее время в пути
от 23ч 46м		 Выбрать
Станция пересадки
PETROZAVODSK
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 24м
Общее время в пути
от 22ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
LODEYNOE POLE
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 43м
Общее время в пути
от 23ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
SVIR
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 21м
Общее время в пути
от 23ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
POLYARNIEE ZORI
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 20м
Общее время в пути
от 1дн 3м		 Выбрать
Станция пересадки
BELOMORSK
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 16м
Общее время в пути
от 23ч 56м		 Выбрать
Станция пересадки
KUZEMA
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 13м
Общее время в пути
от 23ч 55м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
hotels-info.com
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Детская комната матери и ребенка: забота о семьях с малышами Детская комната матери и ребенка: забота о семьях с малышами
Камеры хранения с биометрическим доступом заменили обычные ячейки Камеры хранения с биометрическим доступом заменили обычные ячейки
Беспроводная зарядка телефонов встроена в столики вагонов Беспроводная зарядка телефонов встроена в столики вагонов
Вокзальные аптеки работают круглосуточно для удобства пассажиров Вокзальные аптеки работают круглосуточно для удобства пассажиров
Спальные вагоны класса люкс: отель на колесах с душем и мини-баром Спальные вагоны класса люкс: отель на колесах с душем и мини-баром
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru