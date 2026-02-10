Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Станции пересадки Санкт-Петербург - ОРСК

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 50м
Общее время в пути
от 1дн 7ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
RYAZAN
Выбрать
Время пересадки
от 13ч
Общее время в пути
от 1дн 9ч 16м		 Выбрать
Станция пересадки
SAMARA
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 41м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 20м		 Выбрать
Станция пересадки
SIEZRAN
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 48м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 13м		 Выбрать
Станция пересадки
INZA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 24м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 15м
Общее время в пути
от 2дн 1ч 33м		 Выбрать
Станция пересадки
TYUMEN
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 11м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
TALITSA
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 51м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
HOSTA
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 18м
Общее время в пути
от 4дн 7ч 25м		 Выбрать
Станция пересадки
LOOE
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 14м
Общее время в пути
от 4дн 5ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
LAZAREVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 21ч 5м
Общее время в пути
от 4дн 3ч 38м		 Выбрать
Станция пересадки
SOCHI
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 9м
Общее время в пути
от 4дн 6ч 34м		 Выбрать
Станция пересадки
TUAPSE
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 4м
Общее время в пути
от 4дн 1ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
ADLER
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 51м
Общее время в пути
от 4дн 7ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
KUZOVATOVO
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 39м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 22м		 Выбрать
Станция пересадки
RUZAEVKA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 14м
Общее время в пути
от 2дн 1ч 18м		 Выбрать
Станция пересадки
NOCHKA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 26м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 6м		 Выбрать
