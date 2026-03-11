Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Саратов - Санкт-Петербург (Главный)

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 2ч
Общее время в пути
от 17ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
MICHURINSK
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 46м
Общее время в пути
от 19ч 10м		 Выбрать
Станция пересадки
SIEZRAN
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 17м
Общее время в пути
от 1дн 37м		 Выбрать
Станция пересадки
BOGOYAVLENSK
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 16м
Общее время в пути
от 22ч 14м		 Выбрать
Станция пересадки
TIHORETSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 40м
Общее время в пути
от 2дн 4ч 41м		 Выбрать
Станция пересадки
SAMARA
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 58м
Общее время в пути
от 1дн 5ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
GORYACHIY KLYUCH
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 27м
Общее время в пути
от 2дн 5ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
KRASNODAR
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 12м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
RTISHCHEVO
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 17м
Общее время в пути
от 23ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
VOLGOGRAD
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 48м
Общее время в пути
от 1дн 15ч 31м		 Выбрать
Станция пересадки
ATKARSK
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 8м
Общее время в пути
от 1дн 33м		 Выбрать
Станция пересадки
SALSK
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 31м
Общее время в пути
от 2дн 5ч 10м		 Выбрать
Станция пересадки
RYAZAN
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 17м
Общее время в пути
от 20ч 53м		 Выбрать
Станция пересадки
KIRSANOV
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 29м
Общее время в пути
от 1дн 6м		 Выбрать
Станция пересадки
TAMBOV
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 36м
Общее время в пути
от 23ч 52м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
www.tur-poisk.com
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Как железнодорожники ремонтируют пути за одну ночь Как железнодорожники ремонтируют пути за одну ночь
Вокзальные фитнес-зоны: размялись перед долгой дорогой Вокзальные фитнес-зоны: размялись перед долгой дорогой
Вагоны для перевозки спортивного инвентаря: лыжи, сноуборды, велосипеды Вагоны для перевозки спортивного инвентаря: лыжи, сноуборды, велосипеды
Поезда с пониженным уровнем шума: тишина даже на высокой скорости Поезда с пониженным уровнем шума: тишина даже на высокой скорости
Умные турникеты сканируют билет за 0,3 секунды: как это работает и что это меняет Умные турникеты сканируют билет за 0,3 секунды: как это работает и что это меняет
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru