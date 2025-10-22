|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
EKATERINBURG
от 1ч 43м
от 1дн 8ч 9м
MOSCOW
от 2ч 50м
от 1дн 19ч 5м
TYUMEN
от 18ч 58м
от 1дн 20ч 3м
TALITSA
от 2ч 56м
от 1дн 16ч 29м
SURGUT
от 16ч 26м
от 2дн 23ч 35м
KAMIESHLOV
от 4ч 56м
от 1дн 14ч 29м
UST-YUGAN
от 23ч 1м
от 2дн 20ч 24м
ULT YAGUN
от 16ч 2м
от 3дн 3ч 23м
PERM
от 2ч 58м
от 1дн 17ч 54м
YAR
от 2ч 39м
от 1дн 19ч 12м
BALEZINO
от 5ч 44м
от 1дн 16ч 7м
GLAZOV
от 3ч 52м
от 1дн 17ч 59м
