|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
Станция пересадки
BARABINSK
от 2ч 21м
от 2дн 1ч 5м
Выбрать
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOЕ
от 1ч 46м
от 2дн 1ч 38м
Выбрать
Станция пересадки
TATARSKAYA
от 1ч 42м
от 2дн 1ч 29м
Выбрать
Станция пересадки
OMSK
от 2ч 23м
от 2дн 30м
Выбрать
Станция пересадки
YURGA
от 3ч 20м
от 2дн 8ч 16м
Выбрать
Станция пересадки
KARGAT
от 1ч 59м
от 2дн 2ч 4м
Выбрать
Станция пересадки
CHULІEMSKAYA
от 3ч 16м
от 2дн 1ч 51м
Выбрать
Станция пересадки
OB
от 1ч 57м
от 2дн 2ч 9м
Выбрать
Станция пересадки
CHANIE
от 4ч 39м
от 2дн 1ч 40м
Выбрать
Станция пересадки
KRASNODAR
от 9ч 14м
от 4дн 1ч 39м
Выбрать
Станция пересадки
TYUMEN
от 5ч 55м
от 1дн 23ч 2м
Выбрать
Станция пересадки
ISHIM
от 6ч 6м
от 1дн 23ч 37м
Выбрать
Станция пересадки
TOMSK
от 3ч 22м
от 2дн 12ч 59м
Выбрать