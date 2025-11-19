|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
SOCHI
|
Время пересадкиот 1ч 4м
|
Общее время в путиот 15ч

|
Станция пересадки
LOOE
|
Время пересадкиот 2ч 7м
|
Общее время в путиот 14ч

|
Станция пересадки
LAZAREVSKAYA
|
Время пересадкиот 1ч 10м
|
Общее время в путиот 12ч 32м

|
Станция пересадки
HOSTA
|
Время пересадкиот 1ч 16м
|
Общее время в путиот 15ч 48м

|
Станция пересадки
ADLER
|
Время пересадкиот 1ч 34м
|
Общее время в путиот 16ч 12м

|
Станция пересадки
TUAPSE
|
Время пересадкиот 1ч
|
Общее время в путиот 11ч 20м

|
Станция пересадки
KRASNODAR
|
Время пересадкиот 1ч 13м
|
Общее время в путиот 9ч 55м

|
Станция пересадки
GORYACHIY KLYUCH
|
Время пересадкиот 1ч 12м
|
Общее время в путиот 10ч 25м

|
Станция пересадки
ROSTOV
|
Время пересадкиот 3ч 6м
|
Общее время в путиот 9ч 17м

|
Станция пересадки
STAROMINSK
|
Время пересадкиот 2ч 12м
|
Общее время в путиот 9ч 38м

|
Станция пересадки
IMER KURORT
|
Время пересадкиот 1ч 33м
|
Общее время в путиот 18ч 31м

|
Станция пересадки
ABINSKAYA
|
Время пересадкиот 21ч 42м
|
Общее время в путиот 16ч 4м

|
Станция пересадки
BATAYSK
|
Время пересадкиот 16ч 10м
|
Общее время в путиот 10ч 15м
