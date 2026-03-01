Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки СЛАВГОРОД - БАРНАУЛ

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
BAGAN
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 36м
Общее время в пути
от 11ч 21м
Станция пересадки
KARASUK
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 45м
Общее время в пути
от 8ч 30м
Станция пересадки
KUPINO
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 22м
Общее время в пути
от 12ч 35м
Станция пересадки
CHISTOOZERNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 22м
Общее время в пути
от 14ч 29м
Станция пересадки
OSOLODINO
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 16м
Общее время в пути
от 15ч 16м
Станция пересадки
TABULGA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 14м
Общее время в пути
от 21ч 18м
Станция пересадки
SHIPITSIENO
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 16м
Общее время в пути
от 19ч 16м
Станция пересадки
SAVKINO
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 22м
Общее время в пути
от 16ч 10м
Станция пересадки
CHUMANSKIY
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 37м
Общее время в пути
от 12ч 55м
Станция пересадки
BURLA
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 42м
Общее время в пути
от 11ч 50м
Станция пересадки
KRASNIEY DOL
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 37м
Общее время в пути
от 10ч 55м
Станция пересадки
TATARSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 48м
Общее время в пути
от 16ч 55м
Станция пересадки
KULUNDA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 15м
Общее время в пути
от 8ч 31м
Станция пересадки
OST.PUNKT 56 KM
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 41м
Общее время в пути
от 20ч 51м
Станция пересадки
OST.PUNKT 22 KM
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 32м
Общее время в пути
от 22ч
