Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Сочи - Санкт-Петербург (Главный)

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 1ч
Общее время в пути
от 1дн 2ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSTOV
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 5м
Общее время в пути
от 1дн 7ч 38м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSSOSH
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 16м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
LISKI
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 2м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
ADLER
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 30м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 25м		 Выбрать
Станция пересадки
HOSTA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 57м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
LAZAREVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 19м
Общее время в пути
от 1дн 12ч 55м		 Выбрать
Станция пересадки
TUAPSE
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 30м
Общее время в пути
от 1дн 12ч 35м		 Выбрать
Станция пересадки
LOOE
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 16м
Общее время в пути
от 1дн 13ч 4м		 Выбрать
Станция пересадки
KAMENSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 12м
Общее время в пути
от 1дн 13ч 10м		 Выбрать
Станция пересадки
BOLOGOE-MOSKOVSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 2м
Общее время в пути
от 1дн 11ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
GORYACHIY KLYUCH
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 12м
Общее время в пути
от 1дн 11ч 53м		 Выбрать
Станция пересадки
VORONEZ
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 9м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 26м		 Выбрать
Станция пересадки
KRASNODAR
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 3м
Общее время в пути
от 1дн 11ч 48м		 Выбрать
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

