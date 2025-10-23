|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
TUAPSE
от 1ч 5м
от 5ч 48м
LAZAREVSKAYA
от 1ч 36м
от 5ч 50м
LOOE
от 1ч 39м
от 5ч 53м
ADLER
от 1ч 47м
от 6ч 54м
HOSTA
от 2ч 14м
от 6ч 34м
ROSTOV
от 1ч 54м
от 10ч 53м
ROSSOSH
от 1ч 11м
от 22ч 34м
LISKI
от 1ч 11м
от 1дн 1ч 46м
TIHORETSKAYA
от 1ч 24м
от 9ч 54м
KRASNODAR
от 2ч 56м
от 6ч 59м
KAMENSKAYA
от 1ч 16м
от 22ч 23м
MILLEROVO
от 1ч 25м
от 1дн 1ч 33м
LIHAI
от 2ч 38м
от 20ч 16м
NOVOCHERKASSK
от 1ч 3м
от 17ч 42м
SHAHTNAYA
от 1ч 41м
от 19ч 39м
