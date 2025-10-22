|Станция пересадки
TYUMEN
Время пересадки от 1ч 2м
Общее время в пути от 1дн 4ч 56м
EKATERINBURG
от 1ч 1м
от 1дн 3ч 37м
TALITSA
от 3ч 49м
от 1дн 6ч 29м
TOBOLSK
от 3ч 52м
от 1дн 7ч 34м
DEMYANKA
от 3ч 18м
от 1дн 8ч 25м
PYT-YAH
от 2ч 32м
от 1дн 9ч 32м
VYATSKIYE POLYANA
от 4ч 11м
от 1дн 10ч 7м
AGRYZ
от 1ч 1м
от 1дн 9ч 46м
ULT YAGUN
от 1ч 27м
от 1дн 13ч 35м
KIZNER
от 4ч 26м
от 1дн 10ч 15м
MOZHGA
от 4ч 26м
от 1дн 10ч 16м
YUNOST-KOMSOMOLSKAYA
от 11ч 31м
от 1дн 9ч 31м
KUT-YAH
от 11ч 11м
от 1дн 10ч 6м
SALIEM
от 11ч 18м
от 1дн 9ч 59м
YANAUL
от 4ч 12м
от 1дн 9ч 48м
YANAUL