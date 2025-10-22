|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 29м
|
Общее время в путиот 2дн 10ч 36м
|Выбрать
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 26м
|
Общее время в путиот 2дн 20ч 36м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MOSCOWВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 52м
|
Общее время в путиот 5дн 8ч 11м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KAMIESHLOVВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 7м
|
Общее время в путиот 2дн 21ч 38м
|Выбрать
|
Станция пересадки
DRUZHININOВыбрать
|
Время пересадкиот 17ч 43м
|
Общее время в путиот 3дн 10ч 28м
|Выбрать
|
Станция пересадки
AGRYZВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 27м
|
Общее время в путиот 4дн 50м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YANAULВыбрать
|
Время пересадкиот 7ч 19м
|
Общее время в путиот 3дн 20ч 52м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SARAPULВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 2м
|
Общее время в путиот 3дн 23ч 15м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KUEDAВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 27м
|
Общее время в путиот 3дн 19ч 44м
|Выбрать
|
Станция пересадки
CHERNUSHKAВыбрать
|
Время пересадкиот 9ч 25м
|
Общее время в путиот 3дн 18ч 47м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KRASNOUFIMSKВыбрать
|
Время пересадкиот 13ч 1м
|
Общее время в путиот 3дн 15ч 11м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MOZHGAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 20м
|
Общее время в путиот 4дн 3ч 10м
|Выбрать