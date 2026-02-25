|Станция пересадки
ROSTOV
Время пересадки от 2ч 5м
Общее время в пути от 4ч 1м
STAROMINSK
Время пересадки от 2ч 50м
Общее время в пути от 4ч 21м
KANEVSKAYA
Время пересадки от 3ч 1м
Общее время в пути от 4ч 21м
ROSSOSH
Время пересадки от 1ч 22м
Общее время в пути от 17ч 44м
VORONEZ
Время пересадки от 2ч 18м
Общее время в пути от 1дн 12м
LISKI
Время пересадки от 3ч 14м
Общее время в пути от 21ч 33м
NOVOROSSIYSK
Время пересадки от 2ч 55м
Общее время в пути от 9ч 18м
ABINSKAYA
Время пересадки от 5ч 40м
Общее время в пути от 6ч 50м
TONNELNAYA
Время пересадки от 3ч 49м
Общее время в пути от 8ч 26м
KRIMSKAYA
Время пересадки от 4ч 59м
Общее время в пути от 7ч 20м
KAMENSKAYA
Время пересадки от 1ч 40м
Общее время в пути от 12ч 32м
SEVERSKAYA
Время пересадки от 7ч 1м
Общее время в пути от 5ч 36м
NOVOCHERKASSK
Время пересадки от 1ч 21м
Общее время в пути от 7ч 51м
MILLEROVO
Время пересадки от 9ч 58м
Общее время в пути от 15ч 5м
MOSCOW
Время пересадки от 4ч 37м
Общее время в пути от 1дн 20ч 19м
