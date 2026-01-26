Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки ТАЙГА - ЧЕРЕПАНОВО

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 4м
Общее время в пути
от 5ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
YURGA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 29м
Общее время в пути
от 6ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
TAYSHET
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 37м
Общее время в пути
от 1дн 18ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
KRASNOYARSK
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 45м
Общее время в пути
от 1дн 1ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
UYAR
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 33м
Общее время в пути
от 1дн 7ч 54м		 Выбрать
Станция пересадки
BOLOTNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 20м
Общее время в пути
от 6ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
ISKITIM
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 46м
Общее время в пути
от 6ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
SEVEROBAYKALSK
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 20м
Общее время в пути
от 3дн 14ч 50м		 Выбрать
Станция пересадки
ANZHERSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 52м
Общее время в пути
от 8ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
BARNAUL
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 6м
Общее время в пути
от 11ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
BRATSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 19м
Общее время в пути
от 2дн 8ч 26м		 Выбрать
Станция пересадки
TOMSK
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 10м
Общее время в пути
от 9ч 30м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
www.tur-poisk.com
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Железнодорожные станции становятся центрами возобновляемой энергии Железнодорожные станции становятся центрами возобновляемой энергии
Вокзальные камеры видеонаблюдения с ИИ распознают подозрительное поведение Вокзальные камеры видеонаблюдения с ИИ распознают подозрительное поведение
Бизнес-класс в электричках: комфорт для пригородных пассажиров Бизнес-класс в электричках: комфорт для пригородных пассажиров
Поезд на аккумуляторах проехал 1000 км без подзарядки: прорыв в железнодорожном транспорте Поезд на аккумуляторах проехал 1000 км без подзарядки: прорыв в железнодорожном транспорте
VIP-залы на вокзалах: комфортное ожидание для пассажиров премиум-класса VIP-залы на вокзалах: комфортное ожидание для пассажиров премиум-класса
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru