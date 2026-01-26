|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
NOVOSIBIRSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 32м
|
Общее время в путиот 6ч 7м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YURGAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 29м
|
Общее время в путиот 7ч 43м
|Выбрать
|
Станция пересадки
UST-TALMENSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 47м
|
Общее время в путиот 9ч 35м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YASHKINOВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 56м
|
Общее время в путиот 7ч 44м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BERDSKВыбрать
|
Время пересадкиот 9ч 31м
|
Общее время в путиот 7ч 45м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BARNAULВыбрать
|
Время пересадкиот 12ч 38м
|
Общее время в путиот 12ч 8м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ALTAYSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 13ч 27м
|
Общее время в путиот 11ч 19м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BOLOTNAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 20м
|
Общее время в путиот 7ч 40м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ISKITIMВыбрать
|
Время пересадкиот 9ч 33м
|
Общее время в путиот 7ч 45м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TAYGAВыбрать
|
Время пересадкиот 10ч 27м
|
Общее время в путиот 7ч 45м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BIYSKВыбрать
|
Время пересадкиот 10ч 48м
|
Общее время в путиот 21ч 28м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MOSHKOVOВыбрать
|
Время пересадкиот 10ч 36м
|
Общее время в путиот 7ч 36м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OVCHINNIKOVOВыбрать
|
Время пересадкиот 15ч 25м
|
Общее время в путиот 16ч 51м
|Выбрать
|
Станция пересадки
GORDEEVOВыбрать
|
Время пересадкиот 14ч 40м
|
Общее время в путиот 17ч 36м
|Выбрать